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Чому чоловіки швидко засинають після сексу

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Ось чому чоловіки засинають відразу після сексу - фото 1
Ось чому чоловіки засинають відразу після сексу

Науковцям нарешті вдалося встановити причину сильної сонливості у чоловіків після статевого акту. Тепер ми збагнемо, чому після хорошого сексу більшість чоловіків нахабно хилить на сон.

Виявилося, що кора головного мозку після сексу у чоловіків повністю перестає функціонувати. Це вдалося визначити дослідникам з французького медичного центру Інсерм.

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До потужного снодійного ефекту призводить викид серотоніну, а також окситоцину, а мозочкова мигдалина і звивини кори дають організму сигнал про припинення сексуального потягу.

"Ці експерименти дали нам перші натяки на те, що відбувається у мозку під час оргазму. Після нього чоловіки зазвичай відчувають період відсутності збудження, коли їх не можна розбудити", – пояснив нейрохірург Серж Столера.

Чоловіки схильні засинати відразу після сексу - фото 418964
Чоловіки схильні засинати відразу після сексу

Цікаво, що в жінок механізм працює геть зовсім інакше.

"У жінок, схоже, все інакше. У них немає такої сильної фази відсутності збудження, і вони хочуть продовження, коли чоловікові просто потрібен відпочинок", – зазначив учений.

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Джерело: Medikforum
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