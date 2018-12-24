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Як KAZKA створювали легендарну пісню Плакала

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KAZKA є відображенням України та її долі - фото 1
KAZKA є відображенням України та її долі / YouTube

Українська співачка з гурту KAZKA розповіла, що в кожній композиції і відеоряді групи є частинка її самої.

За словами вокалістки колективу KAZKA Олександри Зарицької, їх найвідоміша композиція була записана дуже швидко і стала популярною завдяки своїй проникливості.

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"Ми самі до сих пір в шоці від такого успіху. "Плакала" була записана буквально за півгодини, швидко і легко. А щирість завжди відчувається і резонує в серцях, і неважливо, якою мовою вона звучить", – зізналася співачка.

Також дівчина зазначила, що в кожній композиції групи є частинка її самої, "Плакала" не стала винятком. "У кожній нашій пісні є трохи мене, і в "Плакала" теж. Нехай зовні я справляю враження абсолютно щасливої ​​людини, бувають моменти, коли і у мене "Горять мости, горять и сліз моря", – висловилася Олександра.

Що стосується самого колективу, то на питання, чому музиканти воліють співати українською мовою, вони відзначили, що їх група є відображенням України та її долі.

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Джерело: kp.crimea.ua
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