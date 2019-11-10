Офіційно: Instagram почне приховувати лайки

Соціальна мережа Instagram почне тестувати в США функцію, яка дозволяє приховати лайки під постами користувачів.

Раніше соціальна мережа відмовилася від сторінки "Підписки".

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Відзначається, що раніше соцмережа тестувала таку функцію в Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Японії, Ірландії, Італії та Бразилії. Про те ж, що компанія тестує такий дизайн, стало відомо ще у квітні. У жовтні Instagram відмовилася від сторінки "Підписки", яка існувала з 2011 року. На ній можна було побачити останні лайки, коментарі та підписки користувачів, на яких ви підписані.

Днями популярні соціальні мережі Facebook і Instagram будуть цензурувати дописи з емодзі, які користувачі будуть використовувати в сексуальному контексті.

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