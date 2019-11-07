Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото

Талановитий художник з Амстердама створює незвичайні кадри на межі з реальністю, які змусять поглянути двічі. Зацініть!

Знайомтесь, Мартейн Схейвер (Martijn Schrijver) – 40-річний талановитий цифровий художник, який мешкає та працює в Амстердамі. Він обожнює поєднувати реальні знімки з вигаданим світом завдяки фоторедакторам. Уміння працювати у Photoshop допомагає йому відкривати нові простори для фантазії. І це справді подобається людям, адже за його профілем в соцмережі Instagram стежать більш як 7 тисяч осіб.

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Джерело фото: instagram.com/martijn.schrijver

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