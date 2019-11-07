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Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото

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Фотоманіпуляції - фото 1
Фотоманіпуляції / instagram.com/martijn.schrijver

Талановитий художник з Амстердама створює незвичайні кадри на межі з реальністю, які змусять поглянути двічі. Зацініть!

Знайомтесь, Мартейн Схейвер (Martijn Schrijver) – 40-річний талановитий цифровий художник, який мешкає та працює в Амстердамі. Він обожнює поєднувати реальні знімки з вигаданим світом завдяки фоторедакторам. Уміння працювати у Photoshop допомагає йому відкривати нові простори для фантазії. І це справді подобається людям, адже за його профілем в соцмережі Instagram стежать більш як 7 тисяч осіб.

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Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366536

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366537

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366538

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366539

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366540

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366541

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366542

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366543

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366544

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366545

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366546

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366547

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366548

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366549

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366551

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366550

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366552

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366553

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366554

Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото - фото 366555

Джерело фото: instagram.com/martijn.schrijver

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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