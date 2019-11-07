В Instagram з'явилася перша у світі блогерка-бджола: ефектні фото

У популярній соцмережі Instagram з'явився незвичайний акаунт, зіркою якого є комаха. На сторінку першої у світі блогеки-бджоли @bee_nfluencer підписалися вже понад 160 тисяч осіб. І кількість фоловерів стрімко зростає.

У дописах і історіях бджоли – типові для Instagram фото: головна героїня подорожує, відпочиває і робить селфі. Проєкт запустили некомерційна організація Bee Fund і Фонд Франції. Його мета – привернути увагу до проблеми вимирання бджіл.

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Крім цього, зоолог Лондонського університету королеви Марії Ларс Чіттка заснував рок-групу Killer Queen Bees і записав альбом, щоб врятувати бджіл від вимирання. Йому допомогли музиканти Кеті Грін і Роб Олександр.

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