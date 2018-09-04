ФІФА оголосила претендентів на звання Гравець року

ФІФА оприлюднила список претендентів на звання гравця року.

У шорт-лист потрапили, звісно ж, Кріштіану Роналду ("Ювентус", Португалія), Лука Модріч ("Реал", Хорватія) і Мохамед Салах ("Ліверпуль").

І ще: Шевченко назвав помічника тренера збірної України

До трійки вперше за багато років не потрапив Ліонель Мессі, який був у десятці номінантів, опублікованій в липні. Переможця буде оголошено 24 вересня в Лондоні на урочистому гала-вечорі The Best FIFA Football Awards.

А ще УЄФА оголосив найкращого гравця Ліги чемпіонів сезону 2017/18. Ним став півзахисник мадридського "Реала" Лука Модріч, який раніше також був визнаний найкращим півзахисником ЛЧ 2017/18.

Претенденты на приз лучшему игроку года: тройка финалистов!#TheBest FIFA Men's Player Award



Криштиану Роналду

Лука Модрич

Мохамед Салах#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/FQz3l7CjX4 — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 3 вересня 2018 р.

Читайте також: Лео Мессі встановив новий історичний рекорд