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ФІФА оголосила претендентів на звання Гравець року

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Переможця буде оголошено 24 вересня в Лондоні - фото 1
Переможця буде оголошено 24 вересня в Лондоні / Yahoo Canada Sports

ФІФА оприлюднила список претендентів на звання гравця року.

У шорт-лист потрапили, звісно ж, Кріштіану Роналду ("Ювентус", Португалія), Лука Модріч ("Реал", Хорватія) і Мохамед Салах ("Ліверпуль").

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До трійки вперше за багато років не потрапив Ліонель Мессі, який був у десятці номінантів, опублікованій в липні. Переможця буде оголошено 24 вересня в Лондоні на урочистому гала-вечорі The Best FIFA Football Awards.

А ще УЄФА оголосив найкращого гравця Ліги чемпіонів сезону 2017/18. Ним став півзахисник мадридського "Реала" Лука Модріч, який раніше також був визнаний найкращим півзахисником ЛЧ 2017/18.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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