Чехія – Україна: коли і де дивитися матч Ліги націй

Матч між збірними Чехії і України відбудеться у четвер, 6 вересня. Дізнайтеся, коли і де дивитися трансляцію запеклого поєдинку Ліги націй, а також, що говорять про гру букмекери.

6 вересня відбудеться матч першого туру Ліги націй між збірними Чехії та України. Поєдинок відбудеться в місті Угерське-Градіште на стадіоні імені Мирослава Валенти.

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Коли і де дивитися матч Чехія – Україна

Пряму трансляцію протистояння чеської та української збірних можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Старт поєдинку о 21:45 за київським часом. Раніше збірні Чехії та України в офіційних матчах між собою не зустрічалися. Нагадаємо, що в групі разом з чехами та українцями також виступає збірна Словаччини.

Збірна Чехії, на думку букмекерів, вважається фаворитом в парі. Перемога господарів оцінюється в районі 2,2-2,5. На збірну України ставки починають приймати від 3,10.

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