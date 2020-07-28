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Офіційна заява Динамо про "відставку" Мірча Луческу з листами тренера до Суркіса
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Мірча Луческу після скандалу навколо свого призначення тренером Динамо таки не відмовився працювати в Києві. Через кілька днів після підписання контракту подейкували, що 74-річний румунський фахівець подав у відставку, але клуб спростував ці чутки, оприлюднивши переписку Містера з Суркісом.
Про призначення Мірча Луческу наставником Динамо стало відомо 23 липня. Таке рішення керівництва київського клубу вороже сприйняли вболівальники "біло-синіх", адже екстренер Шахтаря та російського Зеніту неодноразово негативно висловлювався про Динамо.
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Зрештою, після хвилі обурення фанатів клубу в румунських ЗМІ з'явилась інформація, що Луческу передумав тренувати Динамо. Офіційне спростування відставки нещодавно призначеного тренера з'явилось на сайті Динамо.
З'ясувалось, що в пресу потрапив текст листа, який Мірча Луческу адресував особисто Ігорю Суркісу ще минулої суботи, 25 липня. Того ж дня Містер також мав телефонну розмову з президентом Динамо, у якій поділився деякими сумнівами. Зрештою, ситуацію таки владнали.
Щоб припинити спекуляції, Суркіс вирішив оприлюднити листування з Луческу. До вашої уваги тексти електронних листів один одному Ігоря Суркіса та Мірчі Луческу.
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Лист Луческу до Суркіса
На жаль, я прийняв рішення відмовитися від співпраці з командою Динамо Київ.
Хочу подякувати родині Суркіс за довіру та за зроблену пропозицію, але відчуваю, що не зможу працювати в атмосфері неприйняття, що виходить від тієї частини вболівальників, підтримки яких команда найбільше потребує в моменти спортивних баталій.
Я ніколи не був боягузом, я завжди приймав спортивні виклики. Про це свідчать переходи з Галатасарая в Бешикташ, з Динамо Бухарест у Рапід Бухарест. У даних командах вболівальники завжди були противниками, але справедливими, готовими прийняти з відкритими обіймами, і, саме з їх допомогою, я зміг виграти чемпіонати в даних країнах.
Я не можу допустити, щоб фанати клубу діяли проти інтересів клубу. Вважаю, що настав момент для змін, які можуть принести наснагу, ентузіазм, мотивацію та зможуть повернути команду на той високий рівень, на який вона має право завдяки своїм традиціям і історії.
Мій прихід у Динамо Київ в якості головного тренера не має нічого спільного з вартістю контракту, оскільки гроші – це останнє, що мене цікавило в даній ситуації. Тим паче що ширилися чутки про нечуваний контракт, а це абсурдно, враховуючи фінансові можливості клубу на даному етапі.
Я хотів повернутися в український футбол, оскільки саме тут я пізнав багато моментів задоволення своєю роботою. Я хотів знову ввійти в цю хвилюючу та неперевершену атмосферу під назвою футбол. Я робив це з ентузіазмом, з абсолютною впевненістю в потенціалі молодих українських футболістів, багато з яких є членами національних збірних.
Я хотів змагань, таких, які були в Україні кілька років тому, змагань, які б порадували трибуни. Україна на це заслуговує.
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Відповідь Суркіса – Луческу
Шановний Містере!
Хвиля емоцій частини вболівальників Динамо не може стати визначальним фактором для майбутнього команди, яка готова до нових випробувань під Вашим керівництвом.
Ми обидва прийняли непросте рішення. Але воно було всебічно осмисленим, відповідальним і надзвичайно мотивованим. Керівництво клубу цілком усвідомлено зробило Вам пропозицію, розуміючи всі ризики, які виникнуть у фанатському середовищі навколо такого кроку.
Ми не сумніваємося, що і Ви, погодившись стати членом динамівської сім'ї, у першу чергу, були одержимі бажанням втілити свій багатющий тренерський досвід і знання в майбутні перемоги титулованого клубу.
Нам разом треба буде витримати ще чимало інформаційних штормів. Але гравці Динамо будуть себе почувати впевнено та комфортно, коли за штурвалом стоятиме такий бувалий і загартований "мореплавець", як Мірча Луческу.
У нинішньої команди є колосальний потенціал і позамежне бажання продемонструвати свої найкращі ігрові кондиції. У свою чергу, керівництво клубу готове не тільки почути новий тренерський штаб, а й на практиці створити йому належні умови для досягнення найамбітніших цілей.
Ми разом приймаємо нові виклики та разом продовжуємо писати славну історію Динамо. Сподіваємося, що свою яскраву сторінку в цьому літописі залишить і легендарний Мірча Луческу. Наша синергія – запорука успіху та нових перемог!
***
Лист Містера з остаточним рішенням
Шановний пане Президенте!
З глибокою повагою ставлюся до Вашої непохитності у розвитку ФК Динамо.
Я ніколи не пасував перед труднощами. І тим паче не готовий це робити, коли маю підтримку таких людей, як Ви.
Мої побоювання були пов'язані тільки з тим, щоб не створювати труднощі футбольній сім'ї київського клубу.
Упевнений, що разом із Вами ми досягнемо тих значущих результатів, які радикально змінять ставлення до мого призначення та подальшої роботи клубу під моїм керівництвом.
До зустрічі в м. Києві у вівторок.
***
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