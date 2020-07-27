Йому плювати на вас з нами: Притула прокоментував призначення Луческу в Динамо

Відомий ведучий, волонтер та футбольний уболівальник Сергій Притула в новому відео пояснив, чому призначення екстренера Шахтаря та російського Зеніта Мірча Луческу в Динамо – це зневага до традицій, духу та історії київського Динамо.

Сергій Притула не єдиний, кому не до вподоби призначення Мірча Луческу в Динамо, тому в емоційному ролику він висловив позицію великої армії вболівальників київського клубу.

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"Той самий колишній тренер "Шахтаря" та російського "Зеніту", той, який розповідав, що не стежить за чемпіонатом України, бо там залишилась одна команда. І той самий, який казав, що якось не по-пацанячому очолювати київський клуб. І я навіть не буду говорити, що Луческу – це людина, яка не тримає своє слово. І я навіть не збираюсь говорити про нього як про тренера. Я хочу поговорити про Луческу як людину-зневагу", – охарактеризував нового наставника "біло-синіх" Притула.

Я – футбольний вболівальник з багаторічним стажем, а з 2016 року я почесний амбасадор збірної України. Це звання я отримав тому, що відкатав зі збірною десятки матчів як по Україні, так і на виїздах. Я старався, щоб українцям хотілось підтримувати збірну ще більше. Я запалював трибуни перед початками матчів. І мені не потрібно пояснювати, чому Луческу – це людина-зневага, тому що я це бачив як уболівальник, – наголосив Сергій Притула.

Скрін з ролика

За словами шоумена, Луческу постійно критикував українських гравців та чемпіонат, бо йому все було не так. Притула зазначив, що тренер виливав тонни гімна на Україну та навіть на тих людей, які для нас є іконами. Зокрема, на Валерія Лобановського. При цьому він не просто зневажав Україну, а ще й паралельно любив Росію.

Слова Луческу в одному з інтерв'ю в 2016 році: "Після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене – одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія. Але для моїх однолітків це весь колишній Радянський Союз. Звичаї і життя тут одні й ті ж, спосіб мислення ідентичний, тип поведінки – теж".

Свого часу Мірча Луческу разом із Шахтарем виїхав із Донецька, бо його окупувала Росія, а потім переїхав працювати в Росію. Чому? Тому що йому срати на вас з нами, срати на тисячі смертей, срати на мільйони переселенців. Плювати він хотів на наш біль, наші страждання та нашу історію. Для нього це все Совєцький союз. І тепер містер-какая-разница приїхав у столицю тренувати київське Динамо, – обурився Притула.

Він вважає, що назвати призначення Луческу плювком у душу вболівальникам Динамо – це навіть применшення, адже насправді столиця України вже 30 років не має своєї команди. "Клуб є у братів Суркісів та Медвечука, і вони ним крутять, як хочуть. Тобто у них клуб є, а в киян – ні", – підсумував Сергій Притула, згадавши також легендарні українські клуби, яких вже немає – Металіст, Дніпро, Карпати.

Команда – це не тільки бізнес, а ще й ідея, надія і символ. І коли цей символ паплюжать і витирають об нього ноги, такого терпіти не будуть. Я більш ніж переконаний, що ультрас Динамо доведуть це братам Суркісам на найближчому матчі Динамо під орудою Луческу, – акцентував Притула.

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