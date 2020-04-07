Одну з ключових функцій OnePlus 8 Pro показали в дії

У січні цього року бренд OnePlus анонсував використання технології MEMC, що дозволяє значно збільшувати плавність відео при відтворенні на дисплеї смартфона. Нещодавно у мережі з'явився свіжий ролик з наочною демонстрацією роботи можливостей флагмана, що готується до випуску.

Аналогічний метод згладжування картинки у динамічних сценах застосовується в сучасних телевізорах – він "домальовує" проміжні кадри до відеоряду, роблячи зображення плавнішим. Очікується, що технологія буде використовуватися в комбінації зі 120-герцовими дисплеями нових смартфонів OnePlus.

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За словами глави компанії Піта Лау, MEMC дозволить "множити" кадри практично будь-якого відео. Зокрема, на старті продажів її підтримку отримають не менше 12 популярних веб-додатків, включаючи YouTube і Netflix. З чуток, зазначена функція буде підтримуватися не тільки Pro-версією OnePlus 8, але і базовою моделлю апарату.

Нагадаємо, що раніше в мережі стало відомо про те, що смартфони OnePlus отримають довгоочікувану функцію. Випущений у 2018 році OnePlus 6 отримав функцію Always On Display, але з одним з оновлень виробник прибрав цю опцію, що викликало подив користувачів. Після нескінченної низки прохань фанатів бренду вендор все ж вирішив піти їм назустріч.

Анонс оновленої лінійки смартфонів OnePlus відбудеться 14 квітня.

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