У iPhone з'явиться корисна можливість, яка популярна на Android

У бета-версії iOS 14 ентузіасти знайшли докази існування віджетів для iPhone. Зараз вони заблоковані, але в наступних тестових збірках програмісти сподіваються отримати повний доступ до них.

Самі віджети не є новинками для iOS – вони вже є на iPad. Однак вони розташовані на окремому екрані замість того, щоб надавати власникам iPhone можливість розміщувати їх де завгодно, як це зараз реалізовано на Android.

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Тепер замість закріплених віджетів, які були представлені на домашніх екранах iPad починаючи з iPadOS 13, будуть віджети для iOS 14 в iPhone, які можна буде переміщати як значки додатків. Ймовірно, Apple розповість про них більше під час літньої онлайн-конференції WWDC 2020.

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