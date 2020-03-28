Смартфони OnePlus отримають довгоочікувану функцію

Випущений у 2018 році OnePlus 6 отримав функцію Always On Display, але з одним з оновлень виробник прибрав цю опцію, що викликало подив користувачів. Після нескінченної низки прохань фанатів бренду вендор все ж вирішив піти їм назустріч.

На своїй офіційній сторінці у твіттері OnePlus опублікувала кілька звернень користувачів, які просять додати в фірмову оболонку OxygenOS функцію Always On Display. Компанія обійшлася без подробиць, але запевнила, що ця опція внесена у дорожню карту оновлень прошивки. Коли і на яких смартфонах з'явиться функція, вендор не уточнив.

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На сайті є інформація, що зараз розробники проводять тести з енергоспоживання AoD на нових пристроях. Повідомляється, що у випадку з OnePlus 7 Pro функція споживала близько 350-500 мАг, тоді як за стандартами якості виробника ця величина не повинна перевищувати 150 мАг. Тому в компанії зайняті тестуванням та оптимізацією цієї опції.

Відзначимо, що рішення додати в OxygenOS Always On Display прийняли на підставі пропозицій самих користувачів у рамках недавно запущеної програми IDEAS. Її суть полягає в тому, щоб власники пристроїв пропонували і голосували за функції, які б вони хотіли побачити в пристроях компанії. Крім AoD велику кількість голосів набрали загнуті межі екрану, які світяться при отриманні нових повідомлень, десктопний режим, можливість простої установки програми "Google Камера" і розширення функціональності перемикача беззвучного режиму.

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