HUAWEI P40 Pro установив рекорд у тесті камер DxOMark

Недавно представлений HUAWEI P40 Pro має великий потенціал у плані можливостей камер. Його вже порівняли з іншими флагманами. Тепер же з'явився остаточний вердикт від експертів видання DxOMark, які протестували новий смартфон HUAWEI у різноманітних умовах.

Зробивши на HUAWEI P40 Pro безліч фотографій у різних режимах і умовах зйомки, фахівці DxOMark відзначили дуже широкий динамічний діапазон, хорошу деталізацію, у тому числі при середньому і сильному наближенні, швидкий і точний автофокус при будь-якому освітленні, хороший баланс між деталями і шумами, точну витримку вночі і високу деталізацію в портретному режимі.

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Утім, деякі недоліки на отриманих фотографіях все ж були помічені: часом неточна передача кольору і баланс білого, а також невелика недоекспонованість при яскравому освітленні, втрата дрібних деталей на обличчях і сильний хроматичний шум у нічному режимі.

Стосовно запису відео, то експерти залишилися задоволені стабілізацією, кольорами при будь-яких умовах освітлення, автофокусом і динамічним діапазоном. Водночас вони виявили шум у текстурованих областях, особливо при слабкому освітленні, стрибки у різкості між кадрами і неточний баланс білого при зйомці в приміщенні з лампами розжарювання.

"Ми звикли бачити, що найвища оцінка в рейтингу камер DxOMark збільшується з кроком в один пункт. При цьому кожен новий чемпіон пропонує лише незначні поліпшення в порівнянні з попереднім номером один. Цього разу все інакше. HUAWEI P40 Pro посідає перше місце з великим відривом, ставлячи різницю в чотири бали між собою і попередніми лідерами – OPPO Find X2 Pro і Xiaomi Mi 10 Pro", – підбили підсумок співробітники DxOMark.

За підсумками усіх тестів новий HUAWEI P40 Pro отримав 140 балів за фото і 105 – за відео. Як результат, з середньою оцінкою у 128 бали він став новим лідером рейтингу мобільних камер DxOMark.

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