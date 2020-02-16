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Гаряча валентинка: Демі Роуз шокувала сексуальними фото

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Демі Роуз роздяглась в Instagram - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Instagram / instagram.com/demirose

Популярна в мережі модель plus-size Демі Роуз розбурхала мережі інтимними знімками у білизні. Так виглядає дуже спекотна валентинка до Дня закоханих!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Також дівчина обожнює ділитись пікантними знімками, і День закоханих не став винятком. До такого свята Демі обрала доволі звабливий образ у латексному боді з корсетом, рукавичка та різними поясками. Важко не помітити, як таке сексуальне вбрання підкреслило її ефектну фігуру.

Гаряча валентинка: Демі Роуз шокувала сексуальними фото - фото 386364

Гаряча валентинка: Демі Роуз шокувала сексуальними фото - фото 386365

Гаряча валентинка: Демі Роуз шокувала сексуальними фото - фото 386366

Гаряча валентинка: Демі Роуз шокувала сексуальними фото - фото 386367

Гаряча валентинка: Демі Роуз шокувала сексуальними фото - фото 386368

Гаряча валентинка: Демі Роуз шокувала сексуальними фото - фото 386369

Гаряча валентинка: Демі Роуз шокувала сексуальними фото - фото 386370

Джерело фото: instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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