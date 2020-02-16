Гаряча валентинка: Демі Роуз шокувала сексуальними фото

Популярна в мережі модель plus-size Демі Роуз розбурхала мережі інтимними знімками у білизні. Так виглядає дуже спекотна валентинка до Дня закоханих!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

І ще: Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала гарячими фото в бікіні

Також дівчина обожнює ділитись пікантними знімками, і День закоханих не став винятком. До такого свята Демі обрала доволі звабливий образ у латексному боді з корсетом, рукавичка та різними поясками. Важко не помітити, як таке сексуальне вбрання підкреслило її ефектну фігуру.

Джерело фото: instagram.com/demirose

Читайте також: Найвідоміша світська левиця показала гарячі кадри у білизні