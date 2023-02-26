Один в полі воїн – гурт "Один в каное" презентував нову пронизливу пісню

Музиканти з гурту "Один в каное" оприлюднили свою нову музичну роботу – "Один в полі воїн". Попередня пісня гурту була презентована рік тому. Нова композиція проймає слухача, адже розповідає про актуальну реальність українців. Слухайте!

Прем'єра пісні "Один в полі воїн" від музикантів гурту "Один в каное" відбулася 19 лютого 2023 року на YouTube. За кілька днів ця музична робота вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Ось такі схвальні відгуки отримала нова пісня: "Пишіть далі свої шедеври! Ви одна з найкращих груп України та світу!", "Дуже щемка пісня, але голос пані Ірини наче обіймає і захищає. Просто чарівне виконання". "Без пафосу і понтів, це однозначно одна з найемоційніших пісень останнього часу. Дякую що творите, чекаю ваші нові хіти знову і знову, бо це прекрасно і щемко", "цей неймовірний голос, стільки емоцій в цій пісні, дуже гарна композиція, перемоги нашій Україні!", "Душа радіє і плаче одночасно. Дякую за вашу творчість" тощо.

Слухати пісню Один в каное – Один в полі воїн:

Слова пісні Один в каное – Один в полі воїн:

За вікном снігопад

Я ніколи ніколи ніколи назад

Одинокі сліди моїх колій

Не намокни мій високо піднятий комір

Я один в полі воїн

За вікном бліда земля

Їй доброго доброго доброго дня

Шле холодний пустий автозак

І я вкотре ніколи назад

Я рубаю кінці

Вибираю приціл

Я один в полі воїн

А як буде нас двоє

Я дам тобі знак

Слухай мене

Роби тільки так

І ми будем в історії

Ми ввійдемо в параграфи стислі нудні

Без імені

За вікном зима

Такої довгої довгої ше не було мабуть

За вікном туман

Нові карти старих територій

Тьмяне світло заклеєних фар

Одинокі сліди моїх колій

Не намокни, мій високо піднятий комір

Я один

Я один в полі воїн

А як буде нас двоє

Я дам тобі знак

Слухай мене

Роби тільки так

І ми будем в історії

Ми ввійдемо в параграфи стислі нудні

Без імені

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