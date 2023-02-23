"Варшава-Київ" – ALEKSEEV присвятив пісню українцям, які повертаються додому

Співак ALEKSEEV представив свій новий саундтрек про повернення додому мільйонів українців та їхні почуття. Пісня "Варшава-Київ" – нова робота артиста, що розриває серце. Слухайте музичну прем'єру!

За статистикою після 24 лютого 2022 року Україну покинуло понад 11 мільйонів людей. Близько 6 мільйонів повернулися, 5 – все ще залишається закордоном. Маршрут Варшава-Київ став для багатьох одночасно дорогою додому та в нове життя, за якою чекає невідомість.

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Про те, що переживає кожний українець, якого торкнулась ця страшна статистика заспівав у своєму новому синглі ALEKSEEV. В ньому про кохання, рідні вулиці Києва, що раді зустрічати, та віру у майбутнє на рідній Землі.

Варшава-Київ – колись просто напрям, а сьогодні шлях додому з тривогою в очах, в них туга за рідними, спогади, і головне – надія повернути своє звичне щасливе життя у своїй країні. Маю надію, що ця пісня стане саундтреком повернення в Україну кожного, кому довелося покинути рідний дім. Нам разом потрібна перемога і зусилля всіх у відбудові України. Чекаємо вас вдома, рідні", – розповів про нову пісню ALEKSEEV.

За декілька днів до прем'єри тизер треку "Варшава-Київ" набрав сотні тисяч переглядів у TikTok та Instagram. Користувачі мереж залишили під відео безліч коментарів з власними спогадами про 24 лютого, життя закордоном та смуток за рідною країною.

Слухайте пісню ALEKSEEV "Варшава-Київ":

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