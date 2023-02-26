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Макс Барських презентував чуттєву пісню "Мамо, не плач", яку присвятив матерям захисників

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Макс Барських презентував чуттєву пісню "Мамо, не плач", яку присвятив матерям захисників - фото 1

У роковини незламності співак Макс Барських оприлюднив нову музичну роботу "Мамо, не плач", що стала 6 синглом з музичного щоденника Барських, який співак веде від третього дня повномасштабного вторгнення. Трек присвячений усім матерям, які чекають на повернення своїх захисників. Слухайте!

Кожен із попередніх синглів Макса, а саме: "Буде весна", "DFWU", "Чекай мене", "Україна" чи "Римую" – відображають різну палітру почуттів, характерних майже кожному українцю за минулий рік: від повного усвідомлення трагедії й емоційної прірви до абсолютного єднання та віри в перемогу.

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Цього ж разу Барських звертається до матерів словами "Мамо, не плач, я повернусь. Все буде добре, я вірю чомусь. Мамо, чекай, і передай всім, не віддамо ми нікому наш дім…", підкреслюючи силу духу, міць та незламність українських військових попри жорстокі випробування на фронті.

Війна виходить на новий рівень у той час, як Україна вже рік живе в жорстокому протистоянні ворогові. Саме зараз мені вкотре хотілося б звернутися до кожного українця зі словами підтримки. Попри психологічну втому та звикання до постійних повітряних тривог й ракетних обстрілів, ми повинні зібратися з силами, тримаючи психологічну оборону з вірою в наших захисників. Дуже сподіваюся, що ця пісня допоможе слухачам в складний час і надасть сили не падати духом. Бо я щиро вірю в нашу перемогу й те, що весна вже близько", – коментує прем'єру Барських.

Слухати пісню MAX BARSKIH – Мамо, не плач:

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