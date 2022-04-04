Один трактор не впорався: українські бійці отримали броньований трофей від окупантів

Вторгненню російських окупантів протистоїть не тільки українська армія, а й українська земля. Тож Силам оборони вдалось отримати черговий трофей на полі бою, а саме броньований КамАЗ.

Генштаб ЗСУ поділився відео з поповненням техніки українськими воїнами. Сили оборони України отримали черговий трофей, щоправда, з ним один трактор не зумів впоратись, тож йому довелось допомагати.

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"Це КамАЗ-63968 "Тайфун" – броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP (захищені від мін та засідок), та, як бачите, незахищений від українських чорноземів та воїнів Територіальна оборона ЗС України", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що такі трофеї справді корисні для українських військових, але у цей складний час їм потрібна вся можлива техніка та амуніція. Підтримати нашу армію можна тут.

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