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війна

Рада ухвалила розмір винагород за передачу російської техніки для ЗСУ: конкретні розцінки

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Рада ухвалила розмір винагород за передачу російської техніки для ЗСУ: конкретні розцінки - фото 1

Верховна Рада ухвалила закон щодо грошової винагороди за добровільну передачу робочої бойової техніки Росії для використання Збройними силами України. Що передбачає закон – читайте у нашому матеріалі.

Так, законопроєкт №7229 про винагороду за добровільну передачу ЗСУ бойової російської техніки, придатної для використання, підтримали 320 депутатів. Як йдеться у документі, на грошову винагороду можуть розраховувати як військові Росії й бійці ЗСУ, так і цивільні громадяни України.

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Розмір грошових винагород
за передану робочу техніку Росії для ЗСУ

бойовий літак (винищувальної та штурмової авіації) – 1 000 000 доларів;
бойовий вертоліт – 500 000 доларів;
реактивна система залпового вогню – 25 000 – 35 000 доларів;
танк, наземна артилерія (самохідна) – 100 000 доларів;
бойова машина піхоти (десант), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – 50 000 доларів;
військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), військовий тягач, військові інженерні машини (розвідки, розмінування, мінного загородження, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод) – 10 000 доларів;
корабель 1 або 2 рангу – 1 000 000 доларів;
корабель 3 або 4 рангу – 500 000 доларів;
судно військового (допоміжного) забезпечення – 200 000 доларів;
судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – 50 000 доларів.

Рада ухвалила розмір винагород за передачу російської техніки для ЗСУ: конкретні розцінки - фото 502499

У пояснювальній записці додали, що витрати з бюджету на реалізацію законопроєкту будуть "незрівнянно меншими, ніж витрати на купівлю аналогічних видів техніки для потреб оборони держави, а також на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії".

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