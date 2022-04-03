Рада ухвалила розмір винагород за передачу російської техніки для ЗСУ: конкретні розцінки

Верховна Рада ухвалила закон щодо грошової винагороди за добровільну передачу робочої бойової техніки Росії для використання Збройними силами України. Що передбачає закон – читайте у нашому матеріалі.

Так, законопроєкт №7229 про винагороду за добровільну передачу ЗСУ бойової російської техніки, придатної для використання, підтримали 320 депутатів. Як йдеться у документі, на грошову винагороду можуть розраховувати як військові Росії й бійці ЗСУ, так і цивільні громадяни України.

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Розмір грошових винагород

за передану робочу техніку Росії для ЗСУ

бойовий літак (винищувальної та штурмової авіації) – 1 000 000 доларів;

бойовий вертоліт – 500 000 доларів;

реактивна система залпового вогню – 25 000 – 35 000 доларів;

танк, наземна артилерія (самохідна) – 100 000 доларів;

бойова машина піхоти (десант), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – 50 000 доларів;

військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), військовий тягач, військові інженерні машини (розвідки, розмінування, мінного загородження, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод) – 10 000 доларів;

корабель 1 або 2 рангу – 1 000 000 доларів;

корабель 3 або 4 рангу – 500 000 доларів;

судно військового (допоміжного) забезпечення – 200 000 доларів;

судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – 50 000 доларів.

У пояснювальній записці додали, що витрати з бюджету на реалізацію законопроєкту будуть "незрівнянно меншими, ніж витрати на купівлю аналогічних видів техніки для потреб оборони держави, а також на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії".

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