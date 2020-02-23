Очікування і реальність: чому не варто довіряти лайфхакам з яблуками (фото)

Існує чимало гаджетів, приладів та взагалі кухонних аксесуарів, який і виглядають стильно, і мають полегшувати життя. Але інколи вони лише погіршують ситуацію, і так трапилось з цим яблуком.

На платформі Reddit користувач з ніком DizzyDrunkDude поділився фото з яблуком, яке швидко піднялось у тренди. За короткий час допис переглянули понад 25 тисяч осіб, а ще більше як 400 залишили коментарів.

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А все тому, що фрукт намагались красиво розділити завдяки спеціальній формі для нарізки, але яблуко виявилось сильнішим! Тепер у когось є дуже небезпечне яблучко, а в користувачів мережі нова фобія. Інколи все ж краще дослухатись до себе та використовувати старі методи, адже новинки для полегшення життя на кухні далеко не завжди справді позбавляють мороки. До слова, виявилось, що у багатьох користувачів також траплялись проблеми з формами для нарізання, і тепер вони ними не користуються взагалі.

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