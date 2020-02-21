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Названа нація з найбільш непривабливими у світі чоловіками

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Вулиці Дубліна - фото 1
Вулиці Дубліна / extra

Ірландців визнали найбільш некрасивими чоловіками у світі. Про це повідомляє видання Mirror, посилаючись на відомості сайту знайомств BeautifulPeople.

Як уточнюється, для реєстрації на сайті необхідно викласти свої фотографії, а представники протилежної статі оцінять зовнішні дані нового користувача і приймуть рішення про "допуск" до Клубу красивих людей.

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Так найчастішими причинами відмови є занадто великий ніс, повнота або надмірна худорба, погана шкіра, велика кількість волосся на тілі або, навпаки, рідке волосся.

Відзначається, що тільки 6% самотніх ірландських хлопців успішно пройшли голосування, що є найгіршим показником серед всіх національностей. Згідно з рейтингом BeautifulPeople, ірландці виявилися найпотворнішими чоловіками на планеті.

Названа нація з найбільш непривабливими у світі чоловіками - фото 387510
А тепер просто подивіться фото відомих ірландців:

Названа нація з найбільш непривабливими у світі чоловіками - фото 387512

Названа нація з найбільш непривабливими у світі чоловіками - фото 387513

Названа нація з найбільш непривабливими у світі чоловіками - фото 387514

Названа нація з найбільш непривабливими у світі чоловіками - фото 387515

Названа нація з найбільш непривабливими у світі чоловіками - фото 387516

Названа нація з найбільш непривабливими у світі чоловіками - фото 387517

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Джерело: extra
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