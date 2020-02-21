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Хіт Біллі Айліш Bad Guy виконали на іграшці для дорослих: відео

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Кавер у Instagram - фото 1
Кавер у Instagram

Instagram-блогерка у мережі вміло виконала хіт Bad Guy співачки Біллі Айліш на вібраторі. Дивіться відео!

Торішній хіт 18-річної виконавиці Біллі Айліш отримав нове життя завдяки незвичайному каверу.

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Так, Instagram-блогерка Оксана Аулова з російського Краснодара вміло виконує Bad Guy на іграшці для дорослих – вібраторі. Здається, це безпрограшний кандидат на звання кавери року...

"Kak tebe takoe @billieeilish? Sound on! Справжній бед гай", – підписала кумедне відео дівчина. Варто відзначити, що кліп на пісню, за яку Біллі Айліш отримала дві премії Гремі, вже зібрав майже 800 мільйонів переглядів на майданчику YouTube.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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