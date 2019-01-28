Очевидці помітили одну з найбільших білих акул в історії

Як виглядає найбільша біла акула у світі.

У 15 кілометрах від узбережжя гавайського острова Оаху дайвери помітили гігантську білу акулу.

І ще: У Канаді вулицями розгулював рідкісний єнот-альбінос

На думку експертів, довжина хижака – близько 6 метрів, і це найбільша із зареєстрованих акул. Дослідники вже зустрічали цю особину 20 років тому біля узбережжя Гваделупи, тоді ж їй була поставлена мітка. Вік хижака оцінюється в 50 років! Ця особина отримала прізвисько Deep Blue.

А ще у мережі з'явилися свіжі знімки із зони відчуження зачарують вас своєю зимовою атмосферою. Недавні снігопади, які пройшлися потужним віхрем по всій Україні, схоже, не доставили особливих проблем диким мешканцям зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС.

Читайте також: Як геніальний кіт обдурив власницю: кумедне відео