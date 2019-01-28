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Як геніальний кіт обдурив власницю: кумедне відео

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Кіт обдурив власницю - фото 1
Кіт обдурив власницю

У мережі не можуть втримати сміх від винахідливого кота, який з легкістю обманув свою господиню.

На сторінці Fluff Society в соцмережі Twitter з'явилось кумедне відео з котом, який зумів обдурити свою власницю. За короткий час допис став доволі популярним, адже зібрав понад 26 тис.переглядів, 1,9 тис. вподобань та понад 300 ретвітів.

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А все тому, що не так легко обіграти пухнастиків, коли заходить мова про скидання речей на підлогу. Навіть, якщо ви намагатиметесь підстрахувати річ від падіння, то це не означає, що пухнастик цього не помітить.

"Кіт дикун. Він знає твою гру, людино", – йдеться в описі. Зацініть!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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