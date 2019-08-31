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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Образ Скалетт Йоханссон викликав суперечки в мережі

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Скалетт Йоханссон - фото 1
Скалетт Йоханссон / instagram

Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон напередодні відвідала захід в рамках 76 Венеціанського кінофестивалю. Деякі шанувальники вважають, що знаменитість виглядала не найкраще.

Так, відома актриса Скарлетт Йоханссон відвідала світський захід в рамках 76 Венеціанського кінофестивалю. Реакція на образ красуні виявилася суперечливою.

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Дехто з користувачів мережі припустив, що актриса вкрай змучена або ж заплакана, що можна припустити по її втомленим очам.

Інші ж висловили думку, що її зістарив невдалий макіяж з використанням червонувато-коричневого кольору, що створює ефект хворобливості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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