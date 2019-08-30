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Верховна Рада 1 вересня

Сексуальна Діта фон Тіз розбурхала фанатів фото в білизні

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Діта фон Тіз роздяглась в Instagram - фото 1
Діта фон Тіз роздяглась в Instagram / instagram.com/ditavonteese

Королева Бурлеску Діта фон Тіз знову у центрі уваги через свою любов до відвертих образів. Цього разу розкішна танцівниця похизувалась ідеальною фігурою.

46-річна американська модель, танцівниця та просто королева Бурлеску Діта фон Тіз не збирається здавати своїх позицій. Фатальна жінка активно веде профіль в соцмережі Instagram, і не припиняє тішити фанатів гарячими кадрами. Тому не дивно, що за її сторінкою стежать понад 2 мільйони осіб.

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Колишня кохана Мериліна Менсона нещодавно вирішила нагадати, що виглядає чудово, тому постала перед фанатами у золотому комплекті білизни, який доповнила темними панчохами. Хто сказав, що Діта старішає?

Сексуальна Діта фон Тіз розбурхала фанатів фото в білизні - фото 351262

Джерело фото: instagram.com/ditavonteese

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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