Дженніфер Лопес показала пікантний кадр з фільму Стриптизерки

Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес в ролі стриптизерки показала, як "купається" в грошах. Знімок інтимного моменту зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

На сміливому фото співачка Дженніфер Лопес відображена в боді, який ледь прикриває зону бікіні і груди зірки. Також красуня одягла сріблясті "стриптизерські" туфлі на величезному каблуці.

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Лопес стоїть на колінах, підігнувши ноги під себе на столі, усипаному грошима. Жменю доларів Джей Ло також притискає до грудей руками. На задньому фоні видно чоловіка, які дивляться стриптиз у виконанні артистки.

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