Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Верховна Рада 1 вересня

Дженніфер Лопес показала пікантний кадр з фільму Стриптизерки

  • 94
Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес в ролі стриптизерки показала, як "купається" в грошах. Знімок інтимного моменту зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

На сміливому фото співачка Дженніфер Лопес відображена в боді, який ледь прикриває зону бікіні і груди зірки. Також красуня одягла сріблясті "стриптизерські" туфлі на величезному каблуці.

І ще: Джіджі Хадід показала бюст та розкішні ноги для Vogue (фото)

Лопес стоїть на колінах, підігнувши ноги під себе на столі, усипаному грошима. Жменю доларів Джей Ло також притискає до грудей руками. На задньому фоні видно чоловіка, які дивляться стриптиз у виконанні артистки.

Читайте також: Відверті знімки Мерилін Монро, яких ніхто ніколи не бачив

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
  • 24 серпня, 16:21
  • 975
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 1058
Фото акторів з фільму Бетховен тоді і зараз
  • 27 серпня, 16:21
  • 1006
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз