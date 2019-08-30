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Дженніфер Лопес показала пікантний кадр з фільму Стриптизерки
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Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес в ролі стриптизерки показала, як "купається" в грошах. Знімок інтимного моменту зірка показала на своїй сторінці в Instagram.
На сміливому фото співачка Дженніфер Лопес відображена в боді, який ледь прикриває зону бікіні і груди зірки. Також красуня одягла сріблясті "стриптизерські" туфлі на величезному каблуці.
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Лопес стоїть на колінах, підігнувши ноги під себе на столі, усипаному грошима. Жменю доларів Джей Ло також притискає до грудей руками. На задньому фоні видно чоловіка, які дивляться стриптиз у виконанні артистки.
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