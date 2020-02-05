Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Обрано найкрасивішого чоловіка у світі

  • 44
Роберт Паттінсон - фото 1
Роберт Паттінсон / itc

У мережі назвали найкрасивішого чоловіка у світі. Переможця обирали на основі давньогрецького принципу золотого перетину, а спеціальна програма враховувала пропорції обличчя зірок.

Так, найкрасивішим визнаний актор Роберт Паттінсон. Відповідно до формули золотого перетину, обличчя зірки ідеальне на 92,15%. На другому місці опинився актор Генрі Кавілл з показником у 91,64%, а на третьому – Бредлі Купер з 91% "ідеальності".

І ще: Відьмак розповів про зйомки знаменитої пікантної сцени у ванні

Роберт Паттінсон - фото 384183
Роберт Паттінсон
Генрі Кавілл - фото 384186
Генрі Кавілл
Бредлі Купер - фото 384184
Бредлі Купер

У ТОП-10 також потрапили Бред Пітт, Джордж Клуні, Девід Бекхем, Ідріс Ельба, Х'ю Джекман, Каньє Вест і Раян Хослінг.

Повідомляється, що для складання рейтингу використовувались новітні комп'ютерні методи картографування.

Обрано найкрасивішого чоловіка у світі - фото 384178
Обрано найкрасивішого чоловіка у світі - фото 384179
Обрано найкрасивішого чоловіка у світі - фото 384180
Обрано найкрасивішого чоловіка у світі - фото 384181
Обрано найкрасивішого чоловіка у світі - фото 384182
Обрано найкрасивішого чоловіка у світі - фото 384185
Обрано найкрасивішого чоловіка у світі - фото 384187

Читайте також: В українському підручнику з історії помітили мем із Кіану Рівзом: курйозне фото

Джерело: thesun
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • 03 лютого, 16:21
  • 363
День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
  • 01 лютого, 15:53
  • 1393
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2071369
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз