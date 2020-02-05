Обрано найкрасивішого чоловіка у світі

У мережі назвали найкрасивішого чоловіка у світі. Переможця обирали на основі давньогрецького принципу золотого перетину, а спеціальна програма враховувала пропорції обличчя зірок.

Так, найкрасивішим визнаний актор Роберт Паттінсон. Відповідно до формули золотого перетину, обличчя зірки ідеальне на 92,15%. На другому місці опинився актор Генрі Кавілл з показником у 91,64%, а на третьому – Бредлі Купер з 91% "ідеальності".

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Роберт Паттінсон

Генрі Кавілл

Бредлі Купер

У ТОП-10 також потрапили Бред Пітт, Джордж Клуні, Девід Бекхем, Ідріс Ельба, Х'ю Джекман, Каньє Вест і Раян Хослінг.

Повідомляється, що для складання рейтингу використовувались новітні комп'ютерні методи картографування.

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