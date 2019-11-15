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Обраний тотем розповість про вашу приховану силу

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Цікавий тест / e-w-e

Індіанці широко використовували тотеми, щоб ідентифікувати свої племена. Вони вірили, що ці символи захищають від злих духів і можуть багато розповісти про характер людини. Пропонуємо вам пройти простий тест.

Виберіть вподобаний тотем і прочитайте, якими прихованими силами ви володієте. Довго не думайте!

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Сова

Ви дуже спокійна і зібрана людина. Подібно цьому хижому птаху, який добре бачить в темряві, ви відчуваєте, коли людина бреше. Ви мудріші за багатьох своїх однолітків і можете похвалитися справжньою зрілістю душі. Завдяки цьому від вас виходить дивовижна енергія.

Орел

Ви дуже амбітна і цілеспрямована людина. Ви готові діяти і здатні на що завгодно заради досягнення поставленого завдання. Ви прагнете до успіху будь-якою ціною і він уготований вам самою долею. Піймавши здобич, орел не заспокоюється і мчить далі. Так і ви палаєте бажанням перевернути гори.

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Бик

Ви мужня людина. Вас не налякати небезпекою, якій ви сміливо дивіться в очі. Проте, не всі люди підозрюють про вашу силу і хоробрість. Ви ховаєте ці якості до тих пір, поки вони не знадобляться вам для розв'язання проблем. Ніщо так не прикрашає вас, як скромність. Ви любите допомагати людям і часто забуваєте про себе заради інших.

Ведмідь

Ви любите домінувати. Входячи в приміщення, ви одразу заслуговуєте повагу і змушуєте до вас прислухатися. Там, де інші злякалися, ви проявите сміливість. Поки інші завмирають від страху, ви берете роль лідера на себе і ведете за собою. Ви безстрашна людина і не потребуєте сторонньої допомоги.

Обраний тотем розповість про вашу приховану силу - фото 368465

Вовк

Ви унікальна особистість. Будучи одинаком від природи, ви не проти скористатися підтримкою оточуючих вас людей. У вас зібрані риси характеру багатьох інших тотемів. Далеко не всі люди можуть зрозуміти, що ви за людина. Ви володієте внутрішнім шармом. Мораль для вас – не порожній звук. Ви не звикли ускладнювати, але бувають ситуації, в яких ви самі заплутуєте інших.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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