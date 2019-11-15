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Гороскоп на 16 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає цікавий день
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 16 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зірки радять обмежитися компанією родичів, довірених осіб і вірних друзів. Добре піде приватне консультування, поглиблена робота з текстами, символами, спогадами, секретними даними, архівними записами, тлумаченням снів та асоціаціями. Розмова або звістка дадуть підказку, допоможуть розставити акценти.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 16 листопада 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам варто активніше контактувати із зовнішнім світом, при цьому шукати нові шляхи в знайомих рамках. Наприклад, вибрати роз'їзди по давно прокладених маршрутах. Не варто відкладати співробітництво, завершення спільної справи. Вечір перемкне увагу на домашні справи або змусить балансувати між двома темами.
Телець
Несприятливий день для ділових операцій. Постарайтеся утриматися від зустрічей зі знайомими і контактів з партнерами. Саме в цей день нові знайомства будуть мати негативні наслідки. Уникайте грошових вкладень. Удавана вигода оманлива.
Близнюки
Сьогоднішній день вдалий для ділових контактів, не виключені приємні сюрпризи у фінансовій сфері. Можливо, Вам будуть заздрити, тому не будьте скромними і не приховуйте від оточуючих свої таланти.
Рак
Ракам сьогодні не варто боятися клопоту. Важливіше не захоплюватися і не витратити всю свою енергію дочиста ще до вечора. Варто зберігати сили для більш актуальної справи, яка цілком може намітитися в кінці дня. У цей час ви зможете вийти з круговерті поточних турбот, але не розслабитися: вас чекатиме непросте термінове завдання, пов'язане із здійсненням ваших цілей або захистом особистих інтересів.
Лев
День відпочинку, здобуття нових джерел енергії. Сьогодні несприятливі комерційні операції, легковажні обіцянки, непродумані витрати. Можливі проблеми з майном: ремонт, дрібні втрати, крадіжки. Цей день вважається найкращим днем для зняття порчі.
Діва
Якщо сьогодні вам буде потрібно поділитися своїми потаємними почуттями з коханою людиною, ви можете відчути себе емоційно вразливим і пригніченим. Тому тримайте поки свої переживання при собі – це допоможе вам залікувати всі колишні душевні рани.
Терези
Для Терезів цей день почнеться з надії на краще і легкості на підйом. Енергію варто направити в справу, що йде до фіналу. Денні години дають "зелене світло" вашим маневрам, включаючи далекі поїздки і перельоти, заняття спортом, співпраця з іноземцями. Небажано затягувати справи до вечора: в кінці дня з'являться інші турботи, може зрости напруженість.
Скорпіон
Несприятливий день. Сьогодні можливі різкі зміни настроїв. Ваші нещадність і небажання прислухатися до оточуючих людей можуть перейти у вищий ступінь і породити внутрішнє напруження, натягнутість і відчуження в стосунках. Вам піде на користь відвідування храму або читання духовної літератури.
Стрілець
Спроба отримати схвалення від оточуючих не приведе вас до успіху, а ось ваша гордість за себе – так. Але все повинно бути в міру. Нехай ваші вчинки говорять за себе, і тільки тоді ви будете задоволені, а навколишні будуть хвалити вас.
Козеріг
У першій половині дня Козерогам не варто байдикувати, підсумком суєти стане майже завершена справа. Рівень навантажень важливо порівнювати з самопочуттям. Небезпечно приходити до вечірнього фінішу у стані "вичавленого лимона", оскільки вечір теж потребує мобілізації сил. Можлива звістка від партнера, контрагента, конкурента, роботодавця, терміновий виклик або претензія. Ситуація може зажадати діалогу або боротьби.
Водолій
Сприятливий день. Ваш життєвий потенціал перебуває на високому рівні. Не виключено, що сьогодні доведеться відправитися в ділову поїздку або подумати про розширення власного підприємства. Вас чекає успіх. Ваші неповторність і нестандартний погляд на речі, холодний розум у поєднанні з ексцентричністю можуть здивувати людей, навіть тих, які добре знають вас.
Риби
Ви можете самі перешкодити собі прийти до успіху, якщо будете так сумніватися в собі. Вам залишається лише реалізовувати свої ідеї та спостерігати за тим, працюють вони чи ні.
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