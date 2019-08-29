Обрана нова міністерка охорони здоров'я: хто замінить Супрун

Верховна Рада підтримала кандидатуру Зоряни Скалецької на посаду нового міністра охорони здоров'я. Розповідаємо, хто це така – до вашої уваги біографія тої, хто стане на чолі МОЗ.

Зоряна Скалецька – доцентка Національного університету "Києво-Могилянська академія", докторка правових наук, головна експертка медичної групи Реанімаційного Пакету Реформ, експертка Центру підтримки реформ при Кабміні.

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Хто така Зоряна Скалецька. В Школі охорони здоров’я викладає курси "Правове регулювання охорони здоров’я" та "Основи медичного права". Очолює громадську організацію "Форум здоров'я" і є членом Всесвітньої Асоціації медичного права.

Зоряна Скалецька

Пані Скалецька є аналітиком у галузі медичного та фармацевтичного права, консультувала міжнародні організації, є співавтором законопроєктів та експертних висновків у галузі регулювання охорони здоров'я та медичної допомоги.

Обіймала низку громадських посад при органах влади: членкиня Дорадчої ради з питань охорони здоров'я при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я (2007—2009), голова Комісії з реформування охорони здоров'я Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України (2011—2014).

Родина: до 2017 Зоряна Скалецька була дружиною депутата Верховної Ради від БПП Олександра Черненка. Має двох дітей.

Нагадаємо, раніше тимчасовою виконувачкою обов’язків Міністра охорони здоров’я була Уляна Супрун. Понад 25 000 українців підтримали звернення до Президента України Володимира Зеленського з проханням дозволити Супрун надалі обіймати цю посаду. Однак сьогодні, 29 серпня, пані Уляна написала заяву на звільнення і дала поради новому уряду.

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