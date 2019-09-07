Цікаві способи використання вершкового масла

Здавалося б, вершкове масло – популярний продукт, який є в холодильнику у кожної господині. Але не всі знають про нестандартні способи використання вершкового масла.

Догляд за шкіряними речами

У гардеробі будь-якої людини знайдеться шкіряна річ: сумка, ремінь, плащ, куртка, спідниця, туфлі. Шкіра – найбільш практичний і довговічний матеріал, що вимагає належного догляду. І тут на допомогу приходить вершкове масло, яке допоможе повернути вашим шкіряним речам колишній блиск. Просто натріть шкіряний виріб маслом і протріть серветкою.

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Гладкі п'яти

Особливо після літа наші п'яти стають грубими, а що ще гірше – з'являються болючі тріщини. Щоб не допустити цього, змащуйте огрубілі місця маслом і вкутуйте ноги на 20 хвилин. Проробляйте таку процедуру двічі на тиждень, і ваші п'яти стануть, як у немовляти.

Позбавляємося дратівливих скрипів

Інколи металеві петлі на дверях і шафках починають видавати неприємні скрипучі звуки. Усунути їх під силу вершковому маслу.

П'ємо великі таблетки

Щоб проковтнути велику таблетку або капсулу без особливих зусиль, потрібно спочатку змастити їх вершковим маслом і запити великою кількістю води.

Термін зберігання сиру

Сир – продукт смачний, але він швидко псується. Щоб не допустити цього, достатньо нарізати сир на шматочки, змастити кожен маслом і відправити в герметичне упаковування для зберігання.

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