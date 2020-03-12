5 знаків Зодіаку, які ніколи не вибачаються

Вибачатися і визнавати свої помилки – це, безсумнівно, найважче, що можна зробити. І не кожен здатний зробити цей подвиг. Згадаймо те почуття, коли ви знаєте, що потрібно вибачитися за щось, але не можете змусити себе зробити це. Цим знакам Зодіаку складно вибачатися. Можливо, ви – один із них?

Ті, хто думають, що вибачення робить вас слабшими, помиляються. Вибачення вимагає сили і самосвідомості. Кожному потрібно зрозуміти причини, перш ніж ви подумаєте про те, як це зробити. Гордість – гарна і цікава якість, але коли вона стає занадто важливою, то може зашкодити вашому особистісному зростанню і негативно вплинути на стосунки. Варто придивитися до цих знаків Зодіаку, для яких вибачення – надзвичайно складний крок. Можливо, саме стосовно них варто бути трохи терпимішими, розуміючи, що зірки заважають їм просити прощення.

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Телець

Коли ви вперті, як Телець, це також може ускладнити визнання помилок. Щоб вибачитися, Тельцю доведеться не тільки визнати, що він зробив промах, а й взяти на себе відповідальність за будь-яку дію, а це для нього не варіант. Вибачення занадто схоже на втрату сили для Тельця, а він надзвичайно цінує її. У більшості випадків вони вважають, що вибачатися має інша людина. Дійсно, правда в тому, що Телець – найупертіший знак зодіаку.

Тельці переконані, що вибачатися повинен хтось інший

Водолій

Водолії дуже горді, щоб вибачатися, тому що це змушує їх відчувати себе "менш значимими" у світі. Останнє, чого вони хочуть, це щоб їх его отримало удар. Водолії можуть не усвідомлювати своїх помилок, і, вибачаючись, вони не визнають, що зробили помилку. А це неправильно. Вони віддають перевагу відсторонитися від ситуації доти, поки емоції не охолонуть і кожен не зможе обговорити все по-діловому. Найкращий сценарій – коли ситуація вирішується без будь-яких вибачень з боку Водолія.

Скорпіон

Скорпіони значно чутливіші, ніж вони люблять показувати, і вибачення змушує їх відчувати себе занадто уразливими і слабкими. Вони не хочуть, щоб хтось скористався або побачив у вибаченні можливість завдати удару. Коли Скорпіон перебуває в найбільш вразливому становищі, то має безліч способів вийти з ситуації неушкодженим й уникнути звинувачень. Вони не зробили нічого поганого: це повинен був бути хтось інший або ситуація була явно неправильно витлумачена.

Скорпіони не хочуть, щоб їх вважали уразливими

Риби

Вибачення змушують Риб почуватися так, ніби вони погані люди або просто жахливі багато в чому. Річ не в тім, що вони не відчувають жалості або думають, що інша людина не заслуговує вибачень, просто Риби не думають, що їх власна психіка може впоратися з таким беззахисним становищем і пережити його. Краща лінія захисту для Риб – це нічого не робити і сподіватися, що все вирішиться само собою, і ніхто при цьому не постраждає, особливо вони самі.

Діва

У Дів найвищі стандарти в усьому, що вони роблять, і вибачатися – це все одно, що ставити в центр уваги всі їхні невдачі. Для Дів неможлива ситуація, коли їм доводиться просити вибачення. І це досить складне завдання, щоб пробачити себе за свої помилки, не кажучи вже про те, щоб відкрити себе для можливого болю і відкидання. Дівам і так досить соромно, а вибачення тільки погіршать їхнє самопочуття. Якби Діва вибачилася, це змусило б її відчувати, що вона не знає, що робить, і це дуже незручно.

Дівам соромно просити вибачення

Мабуть, фахівці в області психологія праві, коли говорять, що тільки сильні люди готові визнавати свої помилки. Незалежно від знака Зодіаку вміти вибачатися повинна кожна людина. Але часто навіть найближчі та дружні відносини можна зіпсувати одним необережним словом, після якого настає період відчаю й образи. Адже одна сторона вважає себе несправедливо скривдженою, а друга не може знайти сили для того, щоб вибачитися. Так руйнуються багаторічні союзи і дружні зв'язки. Будьте терпимішими та вчіться просити прощення, і тоді навколо вас будуть вірні, близькі люди.

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