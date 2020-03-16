Ці знаки Зодіаку після весілля змінюються не в кращу сторону

Є такі знаки Зодіаку, які змінюються після весілля. Читайте, яким трьом знакам загрожує така трансформація.

На початковому етапі відносин Овни веселі, сповнені ідей спільного життя і поступливі. Вони стараються, доглядають, здаються завжди наповненими енергією, жартують, і їх, як то кажуть, хоч до рани прикладай.

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Однак після весілля їх поведінка змінюється на 180 градусів. Незалежно від статі, Овни стають буркотливими, нудними і легко впадають в маразм. Вони вважають за краще проводити вільний вечір перед телевізором або екраном комп'ютера, ніж поїхати на божевільну вечірку, піти на концерт або в театр.

Коли Терези знайомляться з потенційним майбутнім партнером, вони спочатку дуже намагаються привернути його увагу. Здається, вони не бачать за ним решти світу і готові на безліч поступок, аби досягти своєї мети і завоювати його серце. Однак, отримавши підписане свідоцтво про шлюб і вступивши в повсякденне життя, Терези стають ледачими і примхливими.

Як новоспечені знайомі Скорпіони здатні запаморочити голову будь-кому. Повні завзяття, бажання жити і пристрасті, вони нікому не дозволять нудьгувати поруч з собою. Ці жінки і чоловіки проявляють прихильність і турботу, завжди сповнені ідей і зроблять все, що потрібно, щоб кохана людина відчувала себе поряд з ними так, ніби потрапила в рай. Відразу після весілля Скорпіони скидають маски дбайливих опікунів і перестають приховувати свою таємницю – власництво і бажання контролювати.

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