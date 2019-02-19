Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Не впізнати: Наталя Могилевська змінила імідж

  • 575
Наталя Могилевська змінила зачіску - фото 1
Наталя Могилевська змінила зачіску / instagram

Відома українська співачка Наталія Могилевська здивувала публіку зміною іміджу. Свої довгі локони артистка змінила на стильне каре. Результатами експерименту з зачіскою зірка поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram.

Наталя буквально підкорила підписників весняним образом у яскравій сукні з квітами в руках. Багато написали їй безліч компліментів і відзначили, що нова стрижка їй дуже до лиця.

І ще: Настя Каменських розбурхала фантазію фанів новим пікантним знімком

"Весна – нова стрижка. Вам як більше подобається? Довге чи коротке?", – поцікавилася у фанів Наталя.

Читайте також: Спокуслива Даша Астаф'єва заворожила новою зйомкою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 2046
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 827
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1397
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз