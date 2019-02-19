Не впізнати: Наталя Могилевська змінила імідж

Відома українська співачка Наталія Могилевська здивувала публіку зміною іміджу. Свої довгі локони артистка змінила на стильне каре. Результатами експерименту з зачіскою зірка поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram.

Наталя буквально підкорила підписників весняним образом у яскравій сукні з квітами в руках. Багато написали їй безліч компліментів і відзначили, що нова стрижка їй дуже до лиця.

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"Весна – нова стрижка. Вам як більше подобається? Довге чи коротке?", – поцікавилася у фанів Наталя.

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