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Обдерли, як липку: в Італії туристи заплатили шалені гроші за дві порції пасти

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За пасту з морепродуктами японці виклали понад 400 євро - фото 1
За пасту з морепродуктами японці виклали понад 400 євро

В Італії стався черговий інцидент з обманом туристів у ресторані – гості закладу отримали рахунок на 429,90 євро за дві тарілки спагеті з рибою і воду. Японські мандрівники просто обідали в ресторані Antico Caffè di Marte в центрі Риму, але щось пішло не так.

Незадоволені туристи поділилися своєю історією на сайті Tripadvisor і опублікували чек з ресторану, в якому загальна сума за їжу і напої склала 349,80 євро і була додана плата за обслуговування у розмірі 80 євро.

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За словами туристів, вони замовили тарілку з морепродуктами, в меню її ціна становила 6,5 євро за 100 грамів. У результаті їм виставили рахунок, повідомивши, що їх замовлення важило 4,8 кг. Туристи запевняють, що там не могло бути більше ніж 2 кілограми.

Зіткнувшись зі шквалом критики, власники Antico Caffè di Marte заявили, що в їх "меню ціни вказані зрозуміло, а туристи заплатили таку ціну, тому що вони замовили не тільки спагеті, але і свіжу рибу".

Таким був рахунок бідних японців - фото 358503
Таким був рахунок бідних японців

В останні роки Італія регулярно потрапляє в заголовки міжнародних новин через випадки обману туристів у ресторанах. Раніше в Римі туристи заплатили 81 євро за два гамбургери та три кави, 1100 євро на чотирьох в одному з ресторанів Венеції і 25 євро за один конус морозива у Флоренції.

Місцева влада вже почали реагувати на подібні випадки, наприклад, у разі згаданого венеційського ресторану штраф склав понад 10 000 євро.

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Джерело: The Local
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