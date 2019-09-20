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Попийте водички: Микола Тищенко вляпався у новий скандал у Раді
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Нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко не зумів відповісти на запитання журналістки, тому порадив їй "попити води". Також екстелеведучий додав, вона не має права його перевіряти. Дивіться відео інциденту!
У кулуарах парламенту журналістка "Радіо Свободи" запропонувала представникам партії "Слуга народу" Миколі Тищенку і його колезі Артему Культенку пройти невеликий тест на знання міністрів, за призначення яких вони голосували. Однак на перше запитання, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров'я, нардепи не змогли відповісти.
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Натомість Тищенко та Культенко всіляко намагались уникнути відповіді. "Дівчино, ви сьогодні це питання задавали 50 разів усім моїм колегам. Для чого ви це робите, яка ваша ціль?" – спитав Тищенко. Журналістка пояснила, що багато людей закидають членам партії "Слуга народу", що вони голосують, навіть не читаючи, за що саме.
Представниця ЗМІ додала, що оскільки Рада нещодавно призначала новий Кабмін, то депутати мали б знати, кого ж вони підтримували. На цю репліку Тищенко набрав у склянку води і звернувся до журналістки зі словами: "Попийте водички, вам корисно".
Культенко заявив, що "з радістю давав би коментарі журналістам", але не розуміє, навіщо йому ставлять такі питання. Нардепи запевнили, що читають закони, тому журналістка сказала, що хоче це перевірити. "А хто ви така, щоб мене перевіряти? Ну хто ви? Мій батько? чи дружина? Хто ви, щоб перевіряти?" – сказав Микола Тищенко.
Журналістка натомість наголосила, що вона є представницею ЗМІ, а контроль влади є одним із завдань медіа. Тищенко на це нічого не відповів, а просто пішов, зачинивши двері.
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