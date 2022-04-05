Нульове розмитнення: Зеленський підписав закон, який вплине на автомобілістів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №7190П, який діятиме під час воєнного стану. Згідно з цим законом, українці звільняються від мита та ПДВ на автомобілі й не тільки.

Верховна Рада проголосувала за цей закон 25 березня, а Володимир Зеленський підписав його 5 квітня. Закон стане чинним після оприлюднення в офіційній пресі. Тобто протягом кількох днів.

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Цей закон передбачає, що імпорт цілого ряду нових чи вживаних транспортних засобів (легкові авто, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб та більше, транспортні засоби для перевезення вантажів) для фізичних осіб відбуватиметься без сплати податків – ПДВ, ввізного мита та акцизу.

Проте, щоб зареєструвати автомобіль в Україні, потрібно буде пройти сертифікацію, сплатити 3-5% від ціни у Пенсійний фонд, оплатити номерний знак, свідоцтво реєстрації та послуги Сервісного центру.

Обмеження стосуються екологічних стандартів. Не можна ввозити легкове авто нижче "Євро-2", а вантажівки та автобуси – не нижче "Євро-5".

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