Турист під час космічного польоту розгорнув прапор України

Днями відбувся четвертий суборбітальний політ компанії Blue Origin. Один із туристів бізнесмен та професор Джим Кітчен у космосі дістав з сумки свій паспорт та витяг з нього прапори України й США.

Як пише Space.com, 31 березня компанія Blue Origin здійснила четвертий туристичний політ у космос. Серед них – професор та підприємець Джим Кітчен, який взяв із собою у політ символ підтримки України – синьо-жовтий прапор.

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Він вклав український стяг у свій паспорт, а потім дістав, коли разом з іншими членами екіпажу літав у невагомості. Таким чином Джим Кітчен хотів привернути увагу громадськості до ситуації, яка зараз відбувається в Україні.

Джим Кітчен увійшов в історію, як перша людина, що здійснила кругосвітню подорож на Землі і побував у космосі. Чоловік взяв із собою на борт корабля 10 паспортів, де стояли печатки всіх 193 країн, визнаних Організацією Об'єднаних Націй, які він відвідав раніше. Для польоту в космос він підготував прапор, на якому було написано 194 – ще одна "країна" у списку мандрівника.

Views of a borderless Earth from space #NS20 pic.twitter.com/0FIHvvMs69 — Blue Origin (@blueorigin) March 31, 2022

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