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Нову Toyota Supra випробували на ралійній сніговій трасі
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Якщо ви шанувальник Toyota Supra 2020 року і хочете побачити, на що вона здатна, це відео спеціально для вас.
Щоб випробувати автомобіль, YouTube-блогер взяв темно-синю Supra для тонкої гравійної дороги посеред лісу і не став стримуватися.
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Фактично, попри те, що більша частина бічної дороги покрита снігом, водій без особливих зусиль переміщається поворотами. Спостерігаючи за цим динамічним кліпом, ми не могли не думати про те, як круто було б, якби Toyota розробила Supra для участі в чемпіонаті світу з ралі, оскільки вона виглядає доволі добре на слизьких поверхнях.
Раніше ми писали, що норвежець Генрі Харрфельдт відсвяткував своє 78-річчя, купивши родстер McLaren 720S Spider 2018 року. Попри свій солідний вік і величезну потужність суперкара, чоловік використовує його щодня.
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