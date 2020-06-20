Чоловік намагався перевезти джакузі за допомогою Porsche, але щось пішло не так

У канадському місті Онтаріо поліцейські зупинили дводверку Porsche 968, яка перевозила велику гідромасажну ванну без спеціального причепа. Замість цього водій сконструював саморобний візок з дерев'яних дощок.

Конструкція винаходу – ручний візок з коліщатками, збитий з дерев'яних дощок. На нього горе-водій ребром поставив джакузі, яке прив'язав за допомогою мотузки, щоб не впало. Сам візок кріпиться ременями до відкритого багажника автомобіля. Усередині багажника була встановлена ​​дошка, яка перешкоджала закриттю кришки. Виглядає капець як ненадійно.

До теми: Боляче дивитися: новенький Volkswagen Polo розбили через кілька секунд після покупки

Невідомо, скільки кілометрів вдалося проїхати водієві з саморобним причепом, проте попри те, що конструкція працює, навряд чи такий спосіб і ідею можна назвати вдалими, а саме перевезення – безпечним.

Якби у візка відвалилося колесо або порвався страхувальний ремінь, гідромасажна ванна могла б завдати серйозної шкоди іншим учасникам руху. Саме тому канадські поліцейські, які зупинили 54-річного водія, оштрафували його за необережне вантажоперевезення.

Джакузі перевозили на саморобній платформі

На початку червня канадські поліцейські зупинили чоловіка за кермом пікапа, який перевозив будинок на колесах всупереч всім ПДР. Під час перевірки співробітники поліції виявили понад двадцять порушень умов перевезення, у результаті чого конфіскували автомобіль разом з автобудинком.

Читайте також: Американець перетворив Honda NSX на автодім, аби подорожувати з собакою