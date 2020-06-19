ТОП 10 нардепів з найбільшою кількістю автомобілів: які в них машини

Журналісти проаналізували декларації депутатів Верховної Ради і склали рейтинг народних обранців, які мають найбільше автомобілів. Дізнайтесь, хто потрапив у ТОП 10!

Перелік нардепів, які задекларували найбільше автомобілів, склало видання НВ.

1. Віктор Медведчук, фракція "Опозиційна платформа – За життя" – 19 авто:

BMW 760i, 2007 року випуску (р. в.)

BMW 750Li, 2019 р. в.

Mercedes-Benz GL 550, 2010 р. в.

Mercedes-Benz G 55 AMG, 2010 р. в.

Mercedes-Benz S 500 4 matic, 2014 р. в.

Toyota Land Cruiser 200, 2015 р. в.

Renault Duster, 2018 р. в.

Mercedes-Benz Maybach S650, 2019 р. в.

У дружини:

Mercedes-Benz S 500, 2002 р. в.

Mercedes-Benz S 500, 2007 р. в.

Land Rover Range Rover, 2010 р. в.

Bentley Continental GT, 2011 р. в.

Mercedes-Benz S 500 4 matic, 2013 р. в.

Lexus LX 570, 2014 р. в.

Toyota Land Cruiser 200, 2014 р. в.

Mercedes-Benz Vito 116 CDI, 2015 р. в.

Range Rover 4.2, 2007 р. в.

Mercedes-Benz S 600, 2017 р. в.

BMW X5, 2019 р. в.

Автопарк лідера ОПЗЖ оцінюють у приблизно 930 тисяч доларів, що становить майже 25 мільйонів гривень. Однак, це тільки орієнтовна вартість автівок. Цілком ймовірно, що вона вища.

2. Констянтин Бондарєв, фракція "Батьківщина" – 12 авто :

Mercedes-Benz G55AMG, 2009 р. в.

УАЗ 31 519, 2004 р. в.

Jaguar XJR, 2006 р. в.

Toyota Land Cruiser 200, 2019 р. в. (оренда).

Вантажні автомобілі:

Volkswagen LT35, 2005 р. в.

Mercedes-Benz Sprinter 2011 CDI, 2005 р. в.

Volkswagen Crafter, 2009 р. в.

У дружини:

Bentley Continental, 2007 р. в.

Volkswagen Golf, 2006 р. в.

Toyota Land Cruiser, 2014 р. в.

Вантажні автомобілі дружини:

DAF XF 105.410 T, 2011 р. в.

Renault Magnum, 2013 р. в.

Сумарна вартість автівок цього нардепа сягає близько 200 тисяч доларів, тобто понад 5,3 мільйона гривень. Ще одне авто, яке коштує принаймні 60 тисяч доларів, він орендує.

3. Вадим Новинский, позафракційний – 12 авто :

Mercedes-Benz V250 d AVG/E, 2017 р. в.

Mercedes-Benz S 600 L 4 matic, 2015 р. в. (оренда)

Mercedes-Benz GL550, 2009 р. в. (оренда)

Mercedes-Benz S 500 L 4 matic, 2007 р. в. (оренда)

Mercedes-Benz V 250, 2018 р. в. (оренда)

Mercedes-Benz GL550 2018 р. в. (оренда)

Toyota Camry, 2013 р. в. (оренда)

Mercedes-Benz CL-500 4 matic, 2011 р. в.

2 Mercedes-Benz S 560 4 matic, 2017 р. в.

Mercedes-Benz V250 D 4 matic, 2018 р. в.

Land Rover Range Rover, 2018 р. в.

Автопарк Новинського оцінюють в орієнтовно 470 тисяч доларів або на 12,5 мільйона гривень. На додачу, він орендує автомобілів на близько 315 тисяч доларів.

Авто Новинського

4. Ігор Васильковський, фракція "Слуга народу" – 11 авто :

Toyota Camry, 2008 р. в.

Toyota Camry, 2013 р. в.

Toyota Corolla, 2012 р. в.

Toyota Corolla, 2008 р. в.

Toyota Land Cruiser 200, 2017 р. в.

Вантажні автомобілі:

МАN 18.363, 2004 р. в.

МАЗ 5551, 1992 р. в.

ГАЗ 33 023, 2008 р. в.

Mercedes-Benz L 508D, 1986 р. в.

Volkswagen LT 45, 1991 р. в.

У дружини:

Land Rover Range Rover Sport, 2018 р. в.

5. Генадій Вацак, група "За майбутнє" – 11 авто:

Jaguar F-type, 2014 р. в.

Fiat 230l, 2002 р. в.

Mercedes-Benz 313 CDI sprinter, 2014 р. в.

2 Mercedes-Benz 515 CDI sprinter, 2008 р. в.

Maserati Quattroporte, 2014 р. в.

Mercedes-Benz 313 CDI sprinter, 2004 р. в.

Land Rover Range Rover, 2019 р. в.

У дружини:

Mercedes-Benz Vito 113 CDI, 2013 р. в.

2 Mercedes-Benz 515 CDI sprinter, 2008 р. в.

6. Степан Івахів, група "За майбутнє" – 10 авто :

Land Rover Range Rover, 2011 р. в.

BMW 750 Li, 2013 р. в.

Rolls-Royce GHOST, 2011 р. в.

Rolls-Royce Cullinan, 2019 р. в.

У дружини:

Toyota FJ Cruiser, 2009 р. в.

Porsche Cayenne, 2018 р. в.

У сина:

2 Nissan Leaf, 2016 р. в.

Nissan Leaf, 2017 р. в.

Nissan Leaf, 2014 р. в.

7. Григорій Суркіс, фракція "Опозиційна платформа – За життя" – 10 авто:

Land Rover Range Rover, 2013 р. в.

Rolls-Royce Phantom, 2013 р. в.

Mercedes-Benz, ML500, 2014 р. в. (оренда)

Mercedes-Benz Maybach S650, 2018 г. в. (оренда)

2 Toyota Land Cruiser 200, 2015 р. в. (суборенда)

У цивільної дружини:

2 Land Rover Range Rover, 2013 р. в.

Rolls-Royce Cabr, 2009 р. в.

Mersedes-Benz VP, 2016 р. в.

8. Руслан Горбенко, фракція Слуги народу "Опозиційна платформа – За життя" – 8 авто :

Citroen Jumper, 2008 р. в.

Ford Transit D, 2005 р. в.

Skoda Fabia, 2007 р. в.

Lexus LX 570, 2009 р. в.

Mercedes-Benz, GL350CDI, 2013 р. в.

Вантажні автомобілі:

MAN TGA03, 2005 р. в.

Opel Movano, 2014 р. в.

Volkswagen Crafter, 2014 р. в.

9. Максим Гузенко, фракція "Слуга народу" – 8 авто :

Volkswagen Multivan, 2010 р. в.

BMW X5 M50D, 2016 р. в. (оренда)

Вантажні автомобілі:

DAF CF 85.410, 2010 р. в.

MAN TGX 18.440, 2008 р. в.

MAN TGX 18.440, 2011 р. в.

2 КАМАЗ 55 102, 1989 і 1990 р. в.

Opel Vivaro, 2010 р. в.

10. Юрій Кисіль, фракція "Слуга народу" – 8 авто :

Toyota RAV4, 2007 р. в.

У дружини:

Mercedes-Benz ML 350, 2008 р. в.

Вантажні автомобілі дружини:

КАМАЗ 35 511, 1989 р. в.

Mercedes-Benz Actros, 2008 р. в.

КАМАЗ 5410, 1986 р. в.

2 DAF FTG CF85.430, 2002 р. в.

КАМАЗ 65 115, 2003 р. в.

НВ

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