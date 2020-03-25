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Новонароджену дівчинку в Індії назвали на честь коронавірусу
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Дітей називають на честь президентів, погодних явищ, автомобільних і технологічних брендів. Не минулося й без вшановування захворювань, звичайно ж. Так, в Індії новонароджену дівчинку назвали на честь COVID-19.
Дівча, котре народилося у штаті Уттар-Прадеш, отримало від батьків ім'я Корона. Так вони вирішили назвати донечку через поширення коронавірусу по всьому світу.
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Дядько новонародженої Нітеш Тріпаті розповів, що крихітку вирішили назвати на честь коронавірусу тому, що він об'єднав увесь світ і надихнув суспільство на спільну роботу.
Вірус, безсумнівно, небезпечний. Він убив так багато людей у світі. Але він також прищепив нам багато хороших звичок, – пояснює Тріпаті. – Малятко стане символом єдності людей в боротьбі з вірусом.
Нагадаємо, що через коронавірус Індія прийняла рішення анулювати будь-які туристичні візи на тривалий час. Уряд Індії у рамках профілактики поширення коронавірусу вирішив тимчасово скасувати туристичні візи для мандрівників. Всі вони будуть заморожені на період з 13 березня по 15 квітня.
Проводьте карантин правильно. До прикладу, як показано на цьому відео:
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