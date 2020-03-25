Яка кількість населення планети самоізолювалася через COVID-19: шокуючі цифри

Уже понад 2,6 млрд осіб самоізолювалися через пандемію коронавірусу COVID-19. Така цифра з'явилася у зв'язку з рішенням уряду Індії, який оголосив про введення в країні режиму суворої ізоляції.

"Це єдиний спосіб врятувати Індію. Врятувати вас і ваші родини. Ніхто не виходить з дому. Ніхто. Усі штати, райони і села – все буде закрито. Це більше, ніж комендантська година. Все жорсткіше. Це вирішальна битва. Забудьте про вихід на вулицю. Наступний 21 день ви повинні робити тільки одне: закритися вдома і залишатися там", – сказав прем'єр країни Нарендра Моді.

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На сьогодні в Індії підтверджено 562 випадки COVID-19, 10 з тих, що заразилися – померли, 40 одужали.

Таким чином, після оголошення в Індії карантину, у самоізоляції сидять від 2,6 до 3 млрд осіб, що становить третину від усього населення планети (~ 7,7 млрд).

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