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Карантин Коронавірус

Індія скасувала всі туристичні візи: кому дозволили в'їзд

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Індія анулювала візи для туристів - фото 1
Індія анулювала візи для туристів

Через коронавірус Індія прийняла рішення анулювати будь-які туристичні візи на тривалий час. Кого не торкнуться обмеження – читайте далі.

Уряд Індії у рамках профілактики поширення коронавірусу вирішив тимчасово скасувати туристичні візи для мандрівників. Всі вони будуть заморожені на період з 13 березня по 15 квітня.

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Таке обмеження працює лише для тих, хто просто хотів познайомитись з країною. Водночас, дипломатичні, проєктні та робочі візи, а також візи ООН та міжнародних організацій не під забороною.

"Кожен іноземний громадянин, який має намір подорожувати до Індії з вагомих причин, може звернутися в найближчу індійську дипломатичну місію", – йдеться у повідомленні.

Індія тимчасово анулювала візи для туристів - фото 391649
Індія тимчасово анулювала візи для туристів

Це вже не перша країна, де остерігаються стрімкого поширення коронавірусу, адже недавно глава США заборонив в'їзд до країни з усіх європейських держав. Тим часом Туреччина також відтермінувала традиційний туристичний сезон аж до 15 квітня.

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Джерело: korrespondent
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