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Новітні кросовери від Toyota показали на фото

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Toyota - фото 1
Toyota / caradvice

Японська компанія Toyota працює над новими автомобілями, причому роботу ведуть над електричними моделями з сегмента кросоверів і позашляховиків.

Так, нещодавно автовиробник запатентував два новітніх кросовера, а патентні зображення вже з'явилися в мережі.

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Новинки від Toyota заплановані до виходу в найближчі п'ять років. Одна з моделей буде компактною, а другий кросовер буде середньорозмірним. Також не складно припустити, що основним для цих моделей стане модульна платформа TNGA, яка спочатку створювалася з прицілом на електрифікацію.

Новітні кросовери від Toyota показали на фото - фото 413116

Новітні кросовери від Toyota показали на фото - фото 413117

Новітні кросовери від Toyota показали на фото - фото 413118

У Великобританії власник нового Lamborghini Huracan Spyder потрапив у ДТП через пів години після покупки машини. В результаті аварії, яка сталася на шосе, суперкар тепер навряд чи підлягає відновленню.

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Джерело: caradvice
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