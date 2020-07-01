Новітні кросовери від Toyota показали на фото

Японська компанія Toyota працює над новими автомобілями, причому роботу ведуть над електричними моделями з сегмента кросоверів і позашляховиків.

Так, нещодавно автовиробник запатентував два новітніх кросовера, а патентні зображення вже з'явилися в мережі.

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Новинки від Toyota заплановані до виходу в найближчі п'ять років. Одна з моделей буде компактною, а другий кросовер буде середньорозмірним. Також не складно припустити, що основним для цих моделей стане модульна платформа TNGA, яка спочатку створювалася з прицілом на електрифікацію.

У Великобританії власник нового Lamborghini Huracan Spyder потрапив у ДТП через пів години після покупки машини. В результаті аварії, яка сталася на шосе, суперкар тепер навряд чи підлягає відновленню.

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