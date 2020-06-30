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Ілон Маск запустив гру Grand Theft Auto V на Tesla
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Вбудований дисплей у Tesla можна застосовувати в різних цілях. Минулоріч Ілон Маск, як великий шанувальник відеоігор, придумав використовувати екран для розваг – дозволив встановлювати і запускати на ньому ігри завдяки сервісу Tesla Arcade. І тепер Model 3 буде здатна запустити культову гру GTA 5.
Раніше на автомобілі Tesla портували нескладні ігри, на зразок аркад від Atari і низку мобільних ігор на зразок Fallout Shelter. Пізніше з'явилися аркадні гонки, якими можна управляти за допомогою керма авто. Нещодавно генеральний директор Ілон Маск натякнув, що нібито "Відьмак" незабаром буде доступний на Tesla. Хоча цього не сталося, днями він заговорив про повноцінний запуск GTA V на електромобілях. Однак технічні характеристики бортового комп'ютера дуже слабкі для запуску такої великовагової гри. В чому секрет
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Журналісти не змогли точно визначити, яка саме система обробляє ігри від Tesla Arcade – слабкий процесор Inel Atom чи незадіяна потужність FSD-комп'ютера. Ймовірно, інженери Tesla змогли перенести GTA V таким чином, щоб її зміг запустити автопілот, адже його потужності вистачає з надлишком.
Однак заяві Ілона Маска є більш раціональне пояснення – хмарні сервіси. Зараз на Tesla можна транслювати відеоігри з домашнього комп'ютера на екран електромобіля через додаток під назвою Rainway, а для управління підійде контролер від Xbox One або Playstation 4. Ймовірно, Ілон Маск натякає на хмарний сервіс Microsoft XCloud, старт якого запланований на кінець цього року на багатьох пристроях, що є поясненням слів глави Tesla про можливість запуску GTA V.
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