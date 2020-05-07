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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 7 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 7 травня: в Україні виявлено 13 691 випадки коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 507 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 35 904 таких повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|13 691
|Одужали
|2 369
|Померли
|340
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2048) та в місті Києві (1 675). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|485
|
Волинська область
|393
|
Дніпропетровська область
|624
|
Донецька область
|89
|
Житомирська область
|468
|
Закарпатська область
|600
|
Запорізька область
|300
|
Івано-Франківська область
|1 055
|
Кіровоградська область
|403
|
Київ
|1 675
|
Київська область
|916
|
Львівська область
|595
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|171
|
Одеська область
|568
|
Полтавська область
|236
|
Рівненська область
|817
|
Сумська область
|131
|
Тернопільська область
|951
|
Харківська область
|448
|
Херсонська область
|146
|
Хмельницька область
|138
|
Чернівецька область
|2048
|
Черкаська область
|324
|
Чернігівська область
|68
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-05-2020:
|Захворіли
|3 820 869
|Одужали
|1 303 161
|Померли
|265 098
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.
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