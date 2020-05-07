Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 7 травня

Коронавірус в Україні і світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 7 травня: в Україні виявлено 13 691 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 507 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 35 904 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 13 691 Одужали 2 369 Померли 340

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2048) та в місті Києві (1 675). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 485 Волинська область 393 Дніпропетровська область 624 Донецька область 89 Житомирська область 468 Закарпатська область 600 Запорізька область 300 Івано-Франківська область 1 055 Кіровоградська область 403 Київ 1 675 Київська область 916 Львівська область 595 Луганська область 42 Миколаївська область 171 Одеська область 568 Полтавська область 236 Рівненська область 817 Сумська область 131 Тернопільська область 951 Харківська область 448 Херсонська область 146 Хмельницька область 138 Чернівецька область 2048 Черкаська область 324 Чернігівська область 68

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-05-2020:

Захворіли 3 820 869 Одужали 1 303 161 Померли 265 098 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

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