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Коронавірус Карантин День матері

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 7 травня

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Коронавірус в Україні і світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 7 травня: в Україні виявлено 13 691 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 7 травня - фото 402466

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 507 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 35 904 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 13 691
Одужали 2 369
Померли 340

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2048) та в місті Києві (1 675). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 485

Волинська область

 393

Дніпропетровська область

 624

Донецька область

 89

Житомирська область

 468

Закарпатська область

 600

Запорізька область

 300

Івано-Франківська область

 1 055

Кіровоградська область

 403

Київ

 1 675

Київська область

 916

Львівська область

 595

Луганська область

 42

Миколаївська область

 171

Одеська область

 568

Полтавська область

 236

Рівненська область

 817

Сумська область

 131

Тернопільська область

 951

Харківська область

 448

Херсонська область

 146

Хмельницька область

 138

Чернівецька область

 2048

Черкаська область

 324

Чернігівська область

 68

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-05-2020:

Захворіли 3 820 869
Одужали 1 303 161
Померли 265 098

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 7 травня - фото 401981

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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