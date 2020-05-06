Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 6 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 6 травня: в Україні виявлено 13 184 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 487 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 411 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 34 722 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 13 184 Одужали 2097 Померли 327

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 985) та в місті Києві (1 651). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 472 Волинська область 359 Дніпропетровська область 568 Донецька область 85 Житомирська область 456 Закарпатська область 572 Запорізька область 298 Івано-Франківська область 1 037 Кіровоградська область 402 Київ 1 651 Київська область 891 Львівська область 553 Луганська область 42 Миколаївська область 165 Одеська область 505 Полтавська область 232 Рівненська область 787 Сумська область 130 Тернопільська область 935 Харківська область 403 Херсонська область 143 Хмельницька область 134 Чернівецька область 1 985 Черкаська область 314 Чернігівська область 65

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-05-2020:

Захворіли 3 662 101 Одужали 1 198 802 Померли 257 207 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

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