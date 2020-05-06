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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 6 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 6 травня: в Україні виявлено 13 184 випадки коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 487 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 411 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 34 722 таких повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|13 184
|Одужали
|2097
|Померли
|327
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 985) та в місті Києві (1 651). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|472
|
Волинська область
|359
|
Дніпропетровська область
|568
|
Донецька область
|85
|
Житомирська область
|456
|
Закарпатська область
|572
|
Запорізька область
|298
|
Івано-Франківська область
|1 037
|
Кіровоградська область
|402
|
Київ
|1 651
|
Київська область
|891
|
Львівська область
|553
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|165
|
Одеська область
|505
|
Полтавська область
|232
|
Рівненська область
|787
|
Сумська область
|130
|
Тернопільська область
|935
|
Харківська область
|403
|
Херсонська область
|143
|
Хмельницька область
|134
|
Чернівецька область
|1 985
|
Черкаська область
|314
|
Чернігівська область
|65
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-05-2020:
|Захворіли
|3 662 101
|Одужали
|1 198 802
|Померли
|257 207
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.
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