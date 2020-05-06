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Коронавірус Карантин День матері

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 6 травня

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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 6 травня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 6 травня: в Україні виявлено 13 184 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 6 травня - фото 402285

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 487 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 411 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 34 722 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 13 184
Одужали 2097
Померли 327

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 985) та в місті Києві (1 651). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 472

Волинська область

 359

Дніпропетровська область

 568

Донецька область

 85

Житомирська область

 456

Закарпатська область

 572

Запорізька область

 298

Івано-Франківська область

 1 037

Кіровоградська область

 402

Київ

 1 651

Київська область

 891

Львівська область

 553

Луганська область

 42

Миколаївська область

 165

Одеська область

 505

Полтавська область

 232

Рівненська область

 787

Сумська область

 130

Тернопільська область

 935

Харківська область

 403

Херсонська область

 143

Хмельницька область

 134

Чернівецька область

 1 985

Черкаська область

 314

Чернігівська область

 65

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-05-2020:

Захворіли 3 662 101
Одужали 1 198 802
Померли 257 207

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 6 травня - фото 401981

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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