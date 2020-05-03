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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 3 травня

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поширення коронавірусу в Україні - фото 1
поширення коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 3 травня: в Україні виявлено 11 913 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 3 травня - фото 401580

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 502 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 3 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 31 724 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 11 913
Одужали 1 547
Померли 288

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 818) та в місті Києві (1 511). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 435

Волинська область

 324

Дніпропетровська область

 448

Донецька область

 70

Житомирська область

 424

Закарпатська область

 508

Запорізька область

 275

Івано-Франківська область

 965

Кіровоградська область

 397

Київ

 1 511

Київська область

 784

Львівська область

 473

Луганська область

 37

Миколаївська область

 149

Одеська область

 409

Полтавська область

 222

Рівненська область

 726

Сумська область

 110

Тернопільська область

 868

Харківська область

 348

Херсонська область

 136

Хмельницька область

 115

Чернівецька область

 1 818

Черкаська область

 308

Чернігівська область

 54

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-05-2020:

Захворіли 3 484 631
Одужали 1 124 290
Померли 244 791

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 3 травня - фото 401444

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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