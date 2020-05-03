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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 3 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 3 травня: в Україні виявлено 11 913 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 502 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 3 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 31 724 таких повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|11 913
|Одужали
|1 547
|Померли
|288
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 818) та в місті Києві (1 511). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|435
|
Волинська область
|324
|
Дніпропетровська область
|448
|
Донецька область
|70
|
Житомирська область
|424
|
Закарпатська область
|508
|
Запорізька область
|275
|
Івано-Франківська область
|965
|
Кіровоградська область
|397
|
Київ
|1 511
|
Київська область
|784
|
Львівська область
|473
|
Луганська область
|37
|
Миколаївська область
|149
|
Одеська область
|409
|
Полтавська область
|222
|
Рівненська область
|726
|
Сумська область
|110
|
Тернопільська область
|868
|
Харківська область
|348
|
Херсонська область
|136
|
Хмельницька область
|115
|
Чернівецька область
|1 818
|
Черкаська область
|308
|
Чернігівська область
|54
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-05-2020:
|Захворіли
|3 484 631
|Одужали
|1 124 290
|Померли
|244 791
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.
До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
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