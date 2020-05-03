Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 3 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 3 травня: в Україні виявлено 11 913 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 502 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 3 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 31 724 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 11 913 Одужали 1 547 Померли 288

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 818) та в місті Києві (1 511). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 435 Волинська область 324 Дніпропетровська область 448 Донецька область 70 Житомирська область 424 Закарпатська область 508 Запорізька область 275 Івано-Франківська область 965 Кіровоградська область 397 Київ 1 511 Київська область 784 Львівська область 473 Луганська область 37 Миколаївська область 149 Одеська область 409 Полтавська область 222 Рівненська область 726 Сумська область 110 Тернопільська область 868 Харківська область 348 Херсонська область 136 Хмельницька область 115 Чернівецька область 1 818 Черкаська область 308 Чернігівська область 54

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-05-2020:

Захворіли 3 484 631 Одужали 1 124 290 Померли 244 791 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

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